ソニッケアー歯ブラシは、歯ぐきと歯を守るために、歯みがき中に加わる圧力を計測しています。過度の圧力が加わると、ハンドルの振動が変わります。

力が強すぎると警告されます。お使いの歯ブラシモデルによって、以下の 1 つ以上の方法で警告されます。

歯ブラシベースのライト（プレステージ 9900、ダイヤモンドクリーンスマート、ダイヤモンドクリーン 9000、6000～7000 シリーズ、Advanced Clean のみ）

ブラシヘッドの通知 LED が点滅

振動が変化し、それに応じてブラッシング強度が変化

音／パルス音

これらの警告は力を弱めると解除されます。

力を加えても反応がない場合は、過圧防止センサー機能が有効になっているかをご確認ください。通常は、歯ブラシを充電器に置いて、電源ボタンを最長 7 秒間長押しすると有効／無効を切り替えることができます。ビープ音が鳴り、ハンドル底部の LED インジケータが点灯します。

お使いのモデルに過圧防止センサー機能が搭載されているか、および有効／無効の切り替え方法については、取扱説明書をご確認ください。

力を加えていないのに過圧防止センサーが作動する場合は、歯ブラシを 10 秒以上充電してみてください。

それでも問題が解決しない場合は、フィリップスまでご連絡ください。