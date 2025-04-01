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ソニッケアー歯ブラシの過圧防止センサーについて教えてください。

に公開 2025 年 9 月 9 日

ソニッケアー歯ブラシは、歯ぐきと歯を守るために、歯みがき中に加わる圧力を計測しています。過度の圧力が加わると、ハンドルの振動が変わります。 

力が強すぎると警告されます。お使いの歯ブラシモデルによって、以下の 1 つ以上の方法で警告されます。

  • 歯ブラシベースのライト（プレステージ 9900、ダイヤモンドクリーンスマート、ダイヤモンドクリーン 9000、6000～7000 シリーズ、Advanced Clean のみ
  • ブラシヘッドの通知 LED が点滅
  • 振動が変化し、それに応じてブラッシング強度が変化
  • 音／パルス音

これらの警告は力を弱めると解除されます。 

力を加えても反応がない場合は、過圧防止センサー機能が有効になっているかをご確認ください。通常は、歯ブラシを充電器に置いて、電源ボタンを最長 7 秒間長押しすると有効／無効を切り替えることができます。ビープ音が鳴り、ハンドル底部の LED インジケータが点灯します。

お使いのモデルに過圧防止センサー機能が搭載されているか、および有効／無効の切り替え方法については、取扱説明書をご確認ください。 

力を加えていないのに過圧防止センサーが作動する場合は、歯ブラシを 10 秒以上充電してみてください。

それでも問題が解決しない場合は、フィリップスまでご連絡ください。 

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX9912/50 , HX7408/07 , HX7108/07 , HX7101/06 , HX7108/08 , HX7108/09 , HX7110/04 , HX7110/05 , HX7110/06 , HX7111/02 , HX7113/05 , HX7401/10 , HX7410/09 , HX7410/10 , HX7108/06 , HX7421/11 , HX7411/07 , HX7413/07 , HX7101/07 , HX9911/14 , HX9985/08 , HX9996/23 , HX9914/58 , HX9911/70 , HX9911/71 , HX3681/27 , HX9924/62 , HX9911/99 , HX9911/82 , HX9911/81 , HX3651/32 , HX3651/31 , HX6403/71 , HX6803/71 , HX6421/11 , HX6421/13 , HX6806/71 , HX6809/71 , HX6877/55 , HX9692/12 , HX9692/21 , HX9911/67 , HX9911/72 , HX9934/59 , HX9934/60 , HX9911/58 , HX9911/57 , HX6806/72 , HX6803/72 , HX6801/71 , HX9934/69 , HX9692/13 , HX9692/11 , HX6877/56 , HX9601/12 , HX9601/11 , HX6421/14 , HX6421/12 , HX6870/56 , HX3671/33 , HX3675/24 , HX3671/23 , HX3672/23 , HX9911/66 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX6839/54 , HX6481/01 , HX9692/03 , HX9911/37 , HX9911/10 , HX6421/02 , HX6428/03 , HX6819/36 , HX9692/07 , HX9662/06 , HX9632/01 , HX9627/01 , HX9617/03 , HX6403/70 , HX9911/05 , HX6489/01 , HX6811/05 , HX6445/01 , HX9945/07 , HX9949/09 , HX6890/45 , HX6870/45 , HX6471/61 , HX6471/96 , HX6471/95 , HX9101/41 , HX6473/02 , HX6819/05 , HX6473/03 , HX6877/25 , HX6463/68 , HX6466/69 , HX6467/68 , HX6453/68 , HX6897/25 , HX6866/65 , HX6806/65 , HX6803/66 , HX6456/69 , HX6863/66 , HX6457/68 , HX6839/66 , HX6890/61 , HX6894/45 , HX6897/95 , HX6830/67 , HX6469/05 , HX9954/55 , HX9934/05 , HX9964/55 , HX9934/15 , HX9924/05 , HX9924/15 , HX9134/35 , HX9195/29 , HX9135/29 , HX9112/27 , HX9162/28 , HX9172/28 , HX9122/27 , HX9180/08 , HX9189/16 , HX9144/17 , HX9175/10 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9110/02 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

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