サイズ的には手にしっくり来るサイズで、軽すぎず重すぎずのベストなサイズです。 安価な電動歯ブラシでもそれなりの満足感が得られましたが、、歯のツルツル感が全く違います。 強い動きでガシガシ擦っている感じではなく、細かな振動で優しく汚れを浮かせて払い除けている感じで、歯茎に当たっても痛みを感じないくらいでした。 コーヒーやコーラを好み、歯の着色が気になっていたのですが、数日の使用で目に見えて白くなっていたので感動ものです。 使いなれない人に優しい加圧防止センサー付きで、歯に強く当ててしまうと振動が変わり知らせてくれるので、最適な強さでブラッシングができます。 アプリでブラッシングサポートをしてくれるのも良いですね。 空いた時間に目を通すと自分のブラッシングの回数や時間に加え、強さなども知ることができるので、最適なブラッシングについて考えていくことができます。 歯を6つのエリアに分けて、それぞれ20秒で表と裏を磨くので、磨き終わるのが約２分。 時間をかけて磨くディープクリーンモードでも約３分で終わってしまいます。あっという間です。 歯と歯茎の境目に優しい刺激を与えてくれるガムヘルスモードは、歯茎の血流のよくなる様を感じることができ、数日おきの使用で歯茎の色つやの良さを実感することができました。あと、純粋に気持ち良いです。 40歳を過ぎ、口臭が気になっていたのですが、使って二日目で口臭が減ったことを感じ、数日後には一日マスクをつけていても、自分の口臭が気になることがなくなりました。 一度使用すると、手磨きや他の電動歯ブラシには戻ってこれなくなると思います。