HX9912/50
HX991W
お口の健康のためのトータルケア
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーン電動歯ブラシで、トータルなオーラルケアを実現。最大で 2 倍のステインを除去します**。アプリと連携したテクノロジーが歯磨き習慣を記録し、お口の健康維持をサポートします。
約 10 倍の歯垢を除去*
最大で 2 倍のステインを除去**
過圧防止センサー
4 つのモードと 3 段階の強さ設定
徹底的な歯みがきには特別なアプローチが必要です。この C3 ブラシヘッドは、五角形の形に密集した硬いブラシのクラスターが中央に配置されており、白く輝く歯に磨き上げるのをサポートして、3 日間で最大で 2 倍のステインを除去します。また、手で磨くよりも最大 10 倍の歯垢を除去することができます。
フィリップスのソニッケアー歯ブラシは、毎分 31,000 ストロークのブラシ振動で歯と歯ぐきをやさしくかつ効果的にキレイにします。また、ソニッケアーフルイドアクションにより歯間と歯肉縁に深く液体を噴射して、ブラッシングをサポートします。
歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニッケアー歯ブラシにはスマート光学式センサーが搭載されており、強すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。
4.2
5 中
203
レビュー
85%
のがこの製品を推奨
kakashi03
21/10/2021
日本
確認済みの購入者
回転式からの買い替えです
先日、歯科医の方から歯並びや歯周ポケットを見る感じ回転式よりも音波式の方が合っていると思いますよ。とアドバイスをもらったのをキッカケに買い替えました。 回転式とはまた違う磨き心地ですが、よく磨けていると思います。コップ式の充電器もお洒落で気に入っています。
気に入った点
短時間でしっかり磨けている。20秒毎のお知らせ機能。
気に入らない点
特になし
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-09-20
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-09-20
tosi
02/06/2020
日本
人生初の・・・
人生初の電動ハブラシを使いました。最初は半信半疑・恐る恐るでしたが・・・使い終わった後のツルツル感は歯医者で２か月に１回のクリーニングを受けたみたいです。附属ブラシが１本だったので家族全員分のブバシを買いました。ただ、最初はくすぐったいので慣れるまで大変でした（笑）あと、替えブラシの値段が・・・それらを考慮してもお気に入り製品です。
気に入った点
歯医者さんのクリーニングみたい
気に入らない点
替えブラシのお値段が高い
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-05-01
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-05-01
ゆうやん
30/05/2020
日本
フィリップスの製品モニターによるレビュー
サイズ的には手にしっくり来るサイズで、軽すぎず重すぎずのベストなサイズです。 安価な電動歯ブラシでもそれなりの満足感が得られましたが、、歯のツルツル感が全く違います。 強い動きでガシガシ擦っている感じではなく、細かな振動で優しく汚れを浮かせて払い除けている感じで、歯茎に当たっても痛みを感じないくらいでした。 コーヒーやコーラを好み、歯の着色が気になっていたのですが、数日の使用で目に見えて白くなっていたので感動ものです。 使いなれない人に優しい加圧防止センサー付きで、歯に強く当ててしまうと振動が変わり知らせてくれるので、最適な強さでブラッシングができます。 アプリでブラッシングサポートをしてくれるのも良いですね。 空いた時間に目を通すと自分のブラッシングの回数や時間に加え、強さなども知ることができるので、最適なブラッシングについて考えていくことができます。 歯を6つのエリアに分けて、それぞれ20秒で表と裏を磨くので、磨き終わるのが約２分。 時間をかけて磨くディープクリーンモードでも約３分で終わってしまいます。あっという間です。 歯と歯茎の境目に優しい刺激を与えてくれるガムヘルスモードは、歯茎の血流のよくなる様を感じることができ、数日おきの使用で歯茎の色つやの良さを実感することができました。あと、純粋に気持ち良いです。 40歳を過ぎ、口臭が気になっていたのですが、使って二日目で口臭が減ったことを感じ、数日後には一日マスクをつけていても、自分の口臭が気になることがなくなりました。 一度使用すると、手磨きや他の電動歯ブラシには戻ってこれなくなると思います。
気に入った点
サイズや重さ、ブラッシングの強さなど最高です。
気に入らない点
一度これを使うと他に戻れなくなります。
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-04-30
はい、この製品をお勧めします
これは DiamondClean 9000 HX9911/10 ダイヤモンドクリーン9000 に対するレビューです
使用日 2020-04-30
POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ（電動歯ブラシブランド内での比較）
手磨きと比較。
ホワイトプラスモードで主要なホワイトニング歯磨き剤を使用した場合（3 日間）