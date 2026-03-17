ソニッケアー歯ブラシのブラッシングモードについて教えてください。 に公開 17 March 2026 ソニッケアー歯ブラシにはさまざまなブラッシングモードがあります。搭載されているモードは歯ブラシによって異なります。 お使いのデフォルトモードは「クリーン」です。このモードのブラッシング時間は 2 分で、毎日の歯みがきに適しています。 その他のブラッシングモード： ディープクリーン（3 分）：気になる部分を特にきれいに磨き上げたいときに最適です。ディープクリーン+（2 分／3 分）：ディープクリーンモードと似ています。歯ブラシが接続されている場合、このモードのブラッシング時間は 2 分です。ブラシペーサーフィードバックは 20 秒間隔で通知されます。歯ブラシが接続されていない場合、このモードのブラッシング時間は 3 分です。ブラシペーサーフィードバックは 30 秒間隔で通知されます。 ホワイト（2 分半）：歯の表面のステイン（着色汚れ）を取り除くのに最適です。ポリッシュ（1 分）：歯の表面をツルツルにしたいときに最適です。ガムケア（3 分）：歯と歯ぐきをきれいにしたいときに最適です。ガムヘルス（3 分 20 秒）：歯ぐきの健康のために、歯ぐきをきれいにしてからマッサージします。センシティブ（2 分）：やさしい振動のため、知覚過敏症状のある方に適しています。舌磨き（20 秒）：舌磨きブラシヘッドで舌をきれいにします。