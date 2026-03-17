ソニッケアー歯ブラシにはさまざまなブラッシングモードがあります。搭載されているモードは歯ブラシによって異なります。

お使いのデフォルトモードは「クリーン」です。このモードのブラッシング時間は 2 分で、毎日の歯みがきに適しています。

その他のブラッシングモード：