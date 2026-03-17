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ソニッケアー歯ブラシのブラッシングモードについて教えてください。

に公開 17 March 2026

ソニッケアー歯ブラシにはさまざまなブラッシングモードがあります。搭載されているモードは歯ブラシによって異なります。

お使いのデフォルトモードは「クリーン」です。このモードのブラッシング時間は 2 分で、毎日の歯みがきに適しています。 

その他のブラッシングモード： 

  • ディープクリーン（3 分）：気になる部分を特にきれいに磨き上げたいときに最適です。
  • ディープクリーン+（2 分／3 分）：ディープクリーンモードと似ています。歯ブラシが接続されている場合、このモードのブラッシング時間は 2 分です。ブラシペーサーフィードバックは 20 秒間隔で通知されます。歯ブラシが接続されていない場合、このモードのブラッシング時間は 3 分です。ブラシペーサーフィードバックは 30 秒間隔で通知されます。 
  • ホワイト（2 分半）：歯の表面のステイン（着色汚れ）を取り除くのに最適です。
  • ポリッシュ（1 分）：歯の表面をツルツルにしたいときに最適です。
  • ガムケア（3 分）：歯と歯ぐきをきれいにしたいときに最適です。
  • ガムヘルス（3 分 20 秒）：歯ぐきの健康のために、歯ぐきをきれいにしてからマッサージします。
  • センシティブ（2 分）：やさしい振動のため、知覚過敏症状のある方に適しています。
  • 舌磨き（20 秒）：舌磨きブラシヘッドで舌をきれいにします。

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX9912/50 , HX9911/14 , HX9985/08 , HX9914/58 , HX9996/23 , HX9911/71 , HX9911/70 , HX9924/62 , HX9911/99 , HX9911/81 , HX9911/82 , HX9911/72 , HX9934/59 , HX9911/67 , HX9911/57 , HX9934/69 , HX9934/60 , HX9911/58 , HX9911/66 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9692/03 , HX9911/10 , HX9911/37 , HX6421/02 , HX6428/03 , HX6512/06 , HX6819/36 , HX6554/07 , HX9627/01 , HX9662/06 , HX9692/07 , HX9632/01 , HX9617/03 , HX6403/70 , HX6326/03 , HX3294/07 , HX6526/01 , HX9911/05 , HX6489/01 , HX6811/05 , HX9949/09 , HX9945/07 , HX6445/01 , HX6870/45 , HX6890/45 , HX9396/36 , HX9336/08 , HX9331/08 , HX6471/95 , HX6471/96 , HX6471/61 , HX9322/43 , HX6753/32 , HX9101/41 , HX6473/02 , HX6473/03 , HX6819/05 , HX6719/43 , HX6681/06 , HX6641/06 , HX9337/45 , HX9362/45 , HX9394/46 , HX9339/45 , HX9399/36 , HX6456/69 , HX6453/68 , HX6457/68 , HX6463/68 , HX6466/69 , HX6467/68 , HX6803/66 , HX6806/65 , HX6863/66 , HX6866/65 , HX6877/25 , HX6897/25 , HX9366/45 , HX9393/46 , HX9351/45 , HX9355/45 , HX6894/45 , HX6897/95 , HX6830/67 , HX6839/66 , HX6890/61 , HX6469/05 , HX9334/42 , HX3293/80 , HX3293/42 , HX3293/07 , HX3293/32 , HX9954/55 , HX9964/55 , HX9934/15 , HX9934/05 , HX9924/15 , HX9924/05 , HX6764/37 , HX9134/35 , HX9309/08 , HX9319/08 , HX6391/03 , HX6321/03 , HX9304/08 , HX6763/43 , HX8931/11 , HX8991/11 , HX6927/08 , HX9195/29 , HX9315/08 , HX6769/43 , HX6713/43 , HX6962/76 , HX6926/08 , HX6551/01 , HX9135/29 , HX6341/03 , HX6521/01 , HX9308/00 , HX9302/51 , HX9302/11 , HX8911/01 , HX6925/11 , HX6765/43 , HX8915/01 , HX6201/25 , HX6962/72 , HX9312/55 , HX6231/24 , HX6231/25 , HX6291/24 , HX9112/27 , HX6715/43 , HX9122/27 , HX6520/50 , HX9162/28 , HX9172/28 , HX9335/05 , HX9318/80 , HX9318/00 , HX9302/61 , HX9308/80 , HX9316/08 , HX9314/08 , HX9307/08 , HX9306/08 , HX9305/08 , HX6789/10 , HX6741/10 , HX9317/08 , HX9180/08 , HX9144/17 , HX9175/10 , HX9189/16 , HX6701/05 , HX6765/05 , HX6721/43 , HX9172/10 , HX9110/02 , HX9112/02 , HX6341/02 , HX6311/02 , HX6730/05 , HX6732/71 , HX6733/80 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

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