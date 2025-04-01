以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡いただくか、こちらをクリックしてオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。

お使いのモデルによって、フィリップスソニッケアー歯ブラシの充電方法は異なります。充電には必ず、歯ブラシに付属している充電器を使用してください。すべてのソニッケアー充電器が他のモデルに対応しているわけではありません。充電器のコネクターが USB-A の場合は、電源アダプター（別売）が必要です。歯ブラシの充電方法については、以下をお読みください。