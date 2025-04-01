ソニッケアー歯ブラシの充電方法を教えてください。 に公開 2024 年 8 月 23 日 以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡いただくか、こちらをクリックしてオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。 お使いのモデルによって、フィリップスソニッケアー歯ブラシの充電方法は異なります。充電には必ず、歯ブラシに付属している充電器を使用してください。すべてのソニッケアー充電器が他のモデルに対応しているわけではありません。充電器のコネクターが USB-A の場合は、電源アダプター（別売）が必要です。歯ブラシの充電方法については、以下をお読みください。 充電器をコンセントにつなぎます。歯ブラシハンドルを充電器に立てます。充電表示ランプが点滅し始めて*、歯ブラシが充電中であることを示します。満充電されると点滅が止まります（最長 24 時間かかります）。 歯ブラシを使わないときに、コンセントにつないだ充電器に放置しておいても、バッテリーの寿命には影響しません。*注：DailyClean 1100 には充電表示ランプは付いていません。 製品画像 充電グラスを使用した歯ブラシの充電 充電グラスまたは充電スタンドに歯ブラシのハンドルをセットし、充電ベースの上に置きます。充電ベースのコードをコンセントに差し込みます。充電表示ランプが白または緑で点滅し、歯ブラシが充電中であることを示します。満充電されると点滅が止まります（最長 24 時間かかります）。 トラベルケースを使用した歯ブラシの充電 歯ブラシのハンドルをトラベルケースに立てます。mini-USB ケーブルをトラベルケースに接続します。USB ケーブルを 5V IPX-4 USB ウォールアダプターに接続します。 充電表示ランプが白または緑で点滅し、歯ブラシが充電中であることを示します。満充電されると点滅が止まります（最長 24 時間かかります）。 ワイヤレス充電パッドを使用した歯ブラシの充電 USB ケーブルをアダプターに接続し、それをコンセントに差し込みます。充電パッドの凸部に歯ブラシを立てて置きます。充電パッドのビープ音が鳴り、充電表示ランプが白で点滅し始めて、歯ブラシが充電中であることを示します。満充電されると点滅が止まり、白で点灯します（最長 12 時間かかります）。