ソニッケアーのブラシヘッドには 3 つのタイプがあります。どのタイプが合うかはお使いのモデルによって異なります。
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標準的なはめ込み式ブラシヘッドは、ほとんどのソニッケアー充電式歯ブラシに使用できます。
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エッセンスの旧モデルには、大きめのねじ込み式ブラシヘッドが付いています。
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Philips One および Philips One for Kids ブラシヘッドは、Philips One および Philips One for Kids にのみ対応しています。
Article Published Date : 2024 年 8 月 28 日
ソニッケアーのブラシヘッドには 3 つのタイプがあります。どのタイプが合うかはお使いのモデルによって異なります。
標準的なはめ込み式ブラシヘッドは、ほとんどのソニッケアー充電式歯ブラシに使用できます。
エッセンスの旧モデルには、大きめのねじ込み式ブラシヘッドが付いています。
Philips One および Philips One for Kids ブラシヘッドは、Philips One および Philips One for Kids にのみ対応しています。
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