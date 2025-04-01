Philips One および Philips One for Kids ブラシヘッドは、Philips One および Philips One for Kids にのみ対応しています。

エッセンスの旧モデルには、大きめのねじ込み式ブラシヘッドが付いています。

ソニッケアーのブラシヘッドには 3 つのタイプがあります。どのタイプが合うかはお使いのモデルによって異なります。

スマート歯ブラシヘッド

スマート歯ブラシヘッドは、使用中のブラシヘッドを検知する機能が搭載されており、それに適したモードと強さを自動的に選択します。スマート歯ブラシヘッドは、下の方にスマートアイコンが付いています。