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私が使っているソニッケアーに合うブラシヘッドはどれですか？

に公開 2024 年 8 月 28 日

ソニッケアーのブラシヘッドには 3 つのタイプがあります。どのタイプが合うかはお使いのモデルによって異なります。  

  • 標準的なはめ込み式ブラシヘッドは、ほとんどのソニッケアー充電式歯ブラシに使用できます。 

  • エッセンスの旧モデルには、大きめのねじ込み式ブラシヘッドが付いています。
     

  • Philips One および Philips One for Kids ブラシヘッドは、Philips One および Philips One for Kids にのみ対応しています。 

はめ込み式ブラシヘッド

ソニッケアーはめ込み式ブラシヘッド

ねじ込み式ブラシヘッド

ソニッケアーねじ込み式ブラシヘッド

Philips One ブラシヘッド

Philips One ブラシヘッドははめ込み式ですが、Philips One 歯ブラシでのみ使用できます。 
 
Philips One ブラシヘッド

スマート歯ブラシヘッド

スマート歯ブラシヘッドは、使用中のブラシヘッドを検知する機能が搭載されており、それに適したモードと強さを自動的に選択します。スマート歯ブラシヘッドは、下の方にスマートアイコンが付いています。 
フィリップススマートブラシヘッド

このページの情報は次のモデルに適用されます： HX9912/50 , HX9911/14 , HX3601/01 , HX9985/08 , HX9996/23 , HX9914/58 , HX9911/71 , HX9911/70 , HX9924/62 , HX9911/99 , HX9911/81 , HX9911/82 , HX9911/67 , HX9911/72 , HX9934/59 , HX9911/57 , HX9934/60 , HX9934/69 , HX9911/58 , HY1100/04 , HY1100/01 , HY1100/02 , HY1100/03 , HX9911/66 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9692/03 , HX9911/37 , HX9911/10 , HX9692/07 , HX9662/06 , HX9632/01 , HX9627/01 , HX9617/03 , HX6326/03 , HX9911/05 , HX9949/09 , HX9945/07 , HX9954/55 , HX9934/05 , HX9934/15 , HX9924/05 , HX9964/55 , HX9924/15 , HX6391/03 , HX6321/03 , HX3110/00 , HX6341/02 , HX6311/02 , HX6015/80 , HX6014/05 , HX6024/05 , HX6381/02 , HX6022/05 , HX6012/05 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

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