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有意義な医療に革新する
  • 2025 国際医用画像総合展 ITEM2025

    ITEM 2026

    フィリップスは「Better care for more people」をテーマに、2026年4月17から19日にかけて、パシフィコ横浜で開催されるITEM 2026(国際医用画像総合展)に出展します。

    皆さまのご来場をお待ちしています。

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  • より確度の高い画像診断への変革を加速する

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