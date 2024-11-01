有意義な医療に革新する

フィリップス社製 CPAP 装置、ASV 装置、人工呼吸器の是正（回収）に関するご案内
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フィリップスは「Better care for more people」をテーマに、2026年4月17から19日にかけて、パシフィコ横浜で開催されるITEM 2026(国際医用画像総合展)に出展します。 皆さまのご来場をお待ちしています。
フィリップスは「Better care for more people」をテーマに、2026年4月17から19日にかけて、パシフィコ横浜で開催されるITEM 2026(国際医用画像総合展)に出展します。
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にわたり生活の向上をサポート
より確度の高い画像診断への変革を加速する
Critical Care Solution
救急/ICU/手術部など、急性期向けソリューション
フィリップス ニュースセンター
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Magnetic Resonance
MRI運用に新しい価値をもたらすBlueSealテクノロジーでヘリウムに依存しない安定した運用をサポートするとともに、高い診断画像を提供し、あらゆる場面における正しい意思決定を可能とすることを目指しています。
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Computed Tomography
適切なポイントオブケアでお客様が必要とする答えを提示するべく取り組んでいます。患者のケアの改善に役立つ新しいソリューションポートフォリオにより、最適なサポートを提案します。
Image Guided Therapy
フィリップスのImage Guided Therapyは、低侵襲治療における視覚的ガイダンスのためのソリューションを提供します。広範なインターベンショナル・ソリューションを提供し、臨床医がより効果的かつ効率的に患者を治療できるよう支援します。
ヘルスケア IT
イメージングシステム、患者モニタ、および心臓検査機器からの患者データの管理と解析を合理化すると同時に、臨床経路を向上させてワークフローを補助する技術革新も提供します。
超音波診断装置
インテリジェントで、迅速かつ確実な意志決定を可能にするソリューションとして、超音波診断装置を進化させています。優れた画質、最新の定量化およびソリューションにより、確度の高い診断を可能にします。
一般X線撮影装置
高度なカスタマイズが可能な一般X線撮影装置により、モバイル機器から新規のデジタルX線撮影室まで、ワークフローと予算に合わせて放射線撮影ソリューションをご提案します。
分子イメージング装置
低被ばくの分子およびハイブリッドイメージング、強化された病変検出能力、時と場所を選ばない診断情報の共有機能を提供することで、ケアを変革しています。
生体情報モニタ
IntelliVue生体情報モニタは、治療の環境や患者のケアレベル等、様々な要件に対応し、よりスムーズな治療につなげられる情報を提供するため、コンパクトで移動も可能な製品を含め、豊富なラインナップから生体情報モニタリングソリューションをお選びいただけます。
患者情報システム
フィリップス重症・急性期患者情報システム Fortec ACSYS 周術期患者情報システム Fortec ORSYS について紹介します。わかりやすいユーザーインターフェースと使いやすい操作性をもとに、院内の患者情報管理を効率化します。
生体情報モニタの消耗品、アクセサリ
医療機器とサプライ品の両方のニーズを、信頼できるパートナーと標準化し共有することにより、ケアの質とコスト効率を最適化し、患者と医療チームの満足度向上に配慮しています。
医療施設における遠隔医療
遠隔医療ソリューションは、現場が持つ資源を集約して支援連携とリスク共有を行い、臨床的効果と経済的効果を実現する環境を提供します。
ホスピタルレスピラトリケア
NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)人工呼吸器のトップブランドとして、先進的な技術による製品開発を行うとともに安全性と信頼性の向上に努めて参ります。
スリープ＆レスピラトリケア
人工呼吸器やCPAP（持続的気道陽圧ユニット）などの製品およびソリューションを通して、病院内だけではなく、在宅においても患者さんの医療のサポートをします。
病院用、在宅用人工呼吸器
新型コロナウィルス（COVID-19）への取り組みや、呼吸疾患患者の病院治療および在宅治療での課題解決をお手伝いします。ケア環境全般にわたる患者ニーズの変化に対応し、患者ケアの向上に役立つ人工呼吸ソリューションを提供します。
サービスソリューション
医療機器・装置の導入から保守・メンテナンス、アップグレードまで包括的かつ優れたサービス・ソリューションを提供し、お客様の課題解決や目標達成を支援いたします。
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