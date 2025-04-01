ソニッケアーの過圧防止センサーの有効／無効にする方法を教えてください。 に公開 2024 年 8 月 23 日 以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡いただくか、こちらをクリックしてオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。お使いのソニッケアー歯ブラシは、歯ぐきと歯をダメージから守るために、歯磨き中に加わる圧力を計測しています。過度の圧力が加わると、ハンドルの振動が変わります。この機能を有効／無効にするには、以下の手順に従ってください。 歯ブラシを充電器に正しく置きます。充電器に置いた状態でモード／強さボタンを押しながら、電源ボタンを 2 回押します。ビープ音が 2 回鳴り、有効になったことを確認できます。過圧防止センサーを無効にするには、充電器に置いた状態でモード／強さボタンを押しながら、電源ボタンを 2 回押します。ビープ音が 1 回鳴り、無効になったことを確認できます。 ダイヤモンドクリーン歯ブラシ ダイヤモンドクリーンスマート歯ブラシの場合は、上記の手順と少し異なります。 モード／強さボタン（下の方のボタン）を押したままにします。モード／強さボタンを押しながら、電源ボタン（上の方のボタン）を 2 回押します。モード／強さボタンを放します。歯ブラシのベースにある充電表示ランプが 2 回点滅してビープ音が 2 回鳴ったら、この機能は有効になっています。この手順を繰り返すと機能は無効になり、充電表示ランプが 1 回点滅してビープ音が 1 回鳴ります。