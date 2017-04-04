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お客様は、資料の投稿前に、ウィルス、その他の有害なもの、若しくは破壊的要素の有無をチェックし除去することを合理的な範囲で努力します。また、ウェブサイトからチェーンレター、マルチ商法、調査若しくは勧誘を送信しません。さらに、ウェブサイトより送信されたコンテンツ / ユーザー・コンテンツの出所を隠すため、又は、ウェブサイトでのお客様の存在を偽るために、ヘッダーを偽造し、特性、その他の情報を操作しません。フィリップスのサイト、サーバー若しくはネットワークに干渉若しくは妨害し、又は、合理的な範囲を超え若しくは不相当な負荷をフィリップスのインフラストラクチャーに与える行為を行いません。
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ウェブサイトの情報は、フィリップスの財務状況、活動及びビジネスの結果についての業績、及び、これらの項目についてのフィリップスの計画及び目標が含まれており、フィリップスは、閲覧者に、このような将来の不確定要素は、将来の業績の保証ではなく、実際の結果は、業績見通しと大きく相違する場合があることにご留意ください。業績見通の例として、フィリップスの将来の戦略、売上増の見込み、将来のEBITA、経費削減並びにフィリップスの根幹をなすビジネス成長及び将来の買収から得られる利益及び資本状況が含まれます。将来の結果及び環境と関連し、業績見通しに明記若しくは意味したものと大きく相違、実際の結果及び開発に影響を与える沢山の不確定要素がありますので、本来、業績見通しは、リスク及び不確実性を伴います。とりわけ、国内及び世界の経済、ビジネス情勢戦略の達成度、有望な買収案件の有無とその成否、買収の結果フィリップスのビジネスに統合する能力、既存若しくは新しい製品に関する消費者の嗜好、新しい製品を開発若しくは販売する能力、戦略から利益を得る能力、政府及び行政機関の方針変換及び行為、法令の変更、競合他社の影響―これらの内多くの要素はフィリップスの管理が及ばず、業績見通しは、これらの影響を受けます。その結果、フィリップスの将来の実際の実績は、業績見通しに明記される計画、目標及び期待値と大きく相違する場合があります。追加のリスク及び不確定要素は、米国の証券取引委員会（“SEC”）のウェブサイトwww.sec.govにて入手できるForm 20-F上のフィリップスの直近のアニュアルレポートを含む、SECに申請若しくは提供された文書に明記されます。フィリップスにより若しくはその代理として作成された業績見通しは、その作成日付時点での予想にすぎません。フィリップスは、業績見通しの予想の変更若しくは当該業績見通しが依拠している事実、条件及び環境の変化を反映した業績見通しの更新を行いません。但し、閲覧者は、フィリップスがSECに申請した若しくは申請する可能性のある追加の開示をチェックする必要があります。
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ご利用条件の条項が無効若しくは執行不能になった場合には、当該無効若しくは執行不能の条項は、原案の条項の内容とほぼ同義の、有効、執行可能な条項に変更されます。その他の条項は変更なく有効です。
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フィリップスがご利用条件の一部を実施しないことは、ある者に対する過去若しくは将来に於ける行為を問わず、フィリップスのご利用条件に基づく権利の放棄を構成しません。フィリップスによる資金の受領若しくはフィリップスへの信頼によって、ご利用条件が放棄されることはありません。フィリップスの権限を有する正当な代表者の署名入りで書面にて放棄した場合に限り法的に有効です。
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ご利用条件の項目の表題は便宜的に明記しているのみで、ご利用条件の意味若しくは解釈の一部を構成せず若しくは影響を与えません。
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最終更新日：2024年4月
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