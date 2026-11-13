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気候保護

気候保護 (12)

1–12 / 12 件の結果
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新着

  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
  • Philips PureProtect Mini 900 シリーズ

Philips PureProtect Mini 900 シリーズ
スマート空気清浄機

AC0950/10
  • 最大 65 m² の部屋を清浄
  • 250 m³/h のクリーンエア供給率 (CADR)
  • HEPAおよび活性炭フィルター
  • PM2.5 スマートセンサー
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新着

  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
  • Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ

Philips PureProtect Quiet 2200シリーズ
スマート空気清浄機

AC2220/10
  • 最大109 m²の部屋を清浄
  • 当社で最も静かな空気清浄機(11)
  • フィルター寿命3年
  • 420 m³/hのクリーンエア供給率(CADR)
  • HEPAおよび活性炭フィルター
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  • Philips 600i シリーズ
  • Philips 600i シリーズ
  • Philips 600i シリーズ
  • Philips 600i シリーズ
  • Philips 600i シリーズ
  • Philips 600i シリーズ

Philips 600i シリーズ
空気清浄機

AC0650/10
  • 44 m² 以下の室内を空気清浄
  • 最大 12W で作動
  • クリーンエア供給率（CADR）170 m³/h
  • Air+ アプリに接続
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新着

  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器

Philips 加湿器
1000 シリーズ

HU1510/04
  • 最適な湿度レベルを効果的に促進
  • 気分に合わせて快適な空間を演出
  • 使いやすく、お手入れも簡単。
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新着

  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ
  • Philips PureProtect Go 500シリーズ

Philips PureProtect Go 500シリーズ
Air Purifier

AC0520/10
  • 最大25 m²の部屋を清浄
  • 最小サイズの空気清浄機
  • フィルター寿命3年
  • 清浄空気供給量(CADR)60 m³/h
  • HEPAおよび活性炭フィルター
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新着

  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ
  • Philips PureProtect Lite 700シリーズ

Philips PureProtect Lite 700シリーズ
Air Purifier

AC0720/10
  • 最大75 m²の部屋を清浄
  • 最も省エネな空気清浄機
  • フィルター寿命3年
  • 清浄空気供給量(CADR)180 m³/h
  • HEPAおよび活性炭フィルター
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  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機

Philips 空気清浄機
室内（ラージサイズ）用空気清浄器

AC2939/85
  • 27畳以下の室内の空気清浄に対応
  • クリーンエア供給率（CADR）380 ㎥/h
  • HEPAおよび活性炭フィルター
  • Air+ アプリに接続
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  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機

Philips 空気清浄機
室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器

AC1715/85
  • 21畳 以下の室内の空気清浄に対応
  • クリーンエア供給率（CADR）300 ㎥/h
  • HEPAおよび活性炭フィルター
  • Air+ アプリに接続
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  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機
  • Philips 空気清浄機

Philips 空気清浄機
800i シリーズ

AC0850/85
  • 13畳以下の室内の空気清浄に対応
  • クリーンエア供給率（CADR）190 m³/h
  • HEPAおよび活性炭フィルター
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  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター

Philips フィリップス純正　交換用フィルター
3-in-1一体型フィルター

FY1700/30
  • 1000 シリーズ対応
  • 同梱：フィルター 1 個
  • 耐用期間：1 年
  • フィリップス純正フィルター
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  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター
  • Philips フィリップス純正　交換用フィルター

Philips フィリップス純正　交換用フィルター
3-in-1一体型フィルター

FY0293/30
  • 800 シリーズ対応
  • 同梱：フィルター 1 個
  • 耐用期間：1 年
  • フィリップス純正フィルター
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新着

  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器
  • Philips 加湿器

Philips 加湿器
1000 シリーズ

HU1510/04R1
  • 最適な湿度レベルを効果的に促進
  • 気分に合わせて快適な空間を演出
  • 使いやすく、お手入れも簡単。
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