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ソニッケアー歯ブラシの振動が弱くなってきた

に公開 2024 年 8 月 23 日
以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡いただくか、こちらをクリックしてオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。

歯ブラシの振動が弱くなってきた場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。

以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。 
歯ブラシが満充電されていないと、所定の強さで振動させるために、より多くの電力が必要になることがあります。24 時間以上充電することをお勧めします。

ソニッケアー歯ブラシごとに充電器はすべて異なり、他のソニッケアーのモデルとの互換性はありません。歯ブラシに付属の充電器を使用して充電することをお勧めします。
一部の歯ブラシでは、初期設定でイージースタート機能が有効になっています。これは、セッションごとに振動レベルをゆっくり強くしていく機能です。振動レベルは 14 セッションかけて強くなっていきます。そのため、通常どおり振動させたい場合は、イージースタート機能を無効にすることをお勧めします。
また、ブラシヘッドが摩耗している可能性もあります。ブラシヘッドは 3 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。新しいブラシヘッドは、フィリップスオンラインストアで購入できます。

最近ブラシヘッドを交換している場合は、次のステップに進んでください。
選択したモードによって、歯ブラシの振動レベルは異なります。舌磨きやセンシティブなど、一部のブラッシングモードでは振動レベルが弱めになっています。ブラッシングモードを変更して、振動レベルを強くすることをお勧めします。歯ブラシをオフにしてモード／強さボタンを押し、お好みのモードを選択してください。
一部の歯ブラシモデルには強さ設定があります。取扱説明書で、お使いの歯ブラシに強さ設定があるかどうかを確認してください。選択した強さ設定によって、歯ブラシの振動レベルは異なります。強さレベルを切り替えることができます。強さレベルは、取り付けられたブラシヘッドに応じて自動的に選択されます。

ブラッシング中は、モード／強さボタンを押すと強さを変更できます。ハンドルがオフの時は、強さは調整できません。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。 
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