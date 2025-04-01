フィリップスサポート
ソニッケアー歯ブラシの振動が弱くなってきた
に公開 2024 年 8 月 23 日
以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡
いただくか、こちらをクリック
してオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。
歯ブラシの振動が弱くなってきた場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
- 歯ブラシが満充電されていないと、所定の強さで振動させるために、より多くの電力が必要になることがあります。24 時間以上充電することをお勧めします。
ソニッケアー歯ブラシごとに充電器はすべて異なり、他のソニッケアーのモデルとの互換性はありません。歯ブラシに付属の充電器を使用して充電することをお勧めします。
- 一部の歯ブラシでは、初期設定でイージースタート機能が有効になっています。これは、セッションごとに振動レベルをゆっくり強くしていく機能です。振動レベルは 14 セッションかけて強くなっていきます。そのため、通常どおり振動させたい場合は、イージースタート機能を無効にすることをお勧めします。
- また、ブラシヘッドが摩耗している可能性もあります。ブラシヘッドは 3 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。新しいブラシヘッドは、フィリップスオンラインストアで購入できます。
最近ブラシヘッドを交換している場合は、次のステップに進んでください。
- 選択したモードによって、歯ブラシの振動レベルは異なります。舌磨きやセンシティブなど、一部のブラッシングモードでは振動レベルが弱めになっています。ブラッシングモードを変更して、振動レベルを強くすることをお勧めします。歯ブラシをオフにしてモード／強さボタンを押し、お好みのモードを選択してください。
- 一部の歯ブラシモデルには強さ設定があります。取扱説明書で、お使いの歯ブラシに強さ設定があるかどうかを確認してください。選択した強さ設定によって、歯ブラシの振動レベルは異なります。強さレベルを切り替えることができます。強さレベルは、取り付けられたブラシヘッドに応じて自動的に選択されます。
ブラッシング中は、モード／強さボタンを押すと強さを変更できます。ハンドルがオフの時は、強さは調整できません。
- どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。
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