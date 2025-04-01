充電器のアダプターまたはコードが損傷していないかどうかを確認してみてください。アダプターまたはコードに損傷が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。フィリップスオンラインストアで交換品をお買い求めください。



注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。