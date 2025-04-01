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ソニッケアー歯ブラシが充電できない

に公開 2024 年 8 月 27 日
以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡いただくか、こちらをクリックしてオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。

歯ブラシが充電できない場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。

以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。 
ソニッケアー歯ブラシごとに充電器はすべて異なり、他のソニッケアーのモデルとの互換性はありません。歯ブラシに付属の充電器を使用して充電することをお勧めします。

注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。

コンセントに接続しても歯ブラシが充電されない場合は、コンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントで充電してみてください。
 

充電器のアダプターまたはコードが損傷していないかどうかを確認してみてください。アダプターまたはコードに損傷が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。フィリップスオンラインストアで交換品をお買い求めください。

注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。

 

 

充電スタンド、充電パッド、または充電グラスを使用している場合は、歯ブラシを充電器の中央に置いてください。歯ブラシから短いビープ音が 2 回聞こえた場合、または充電ランプが光った場合は、歯ブラシは正しく充電器に立てられています。

充電器は、干渉の原因となる可能性があるため、金属面や他の充電器の近くには置かないでください。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。 

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