フィリップスサポート
ソニッケアー歯ブラシが充電できない
に公開 2024 年 8 月 27 日
以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡
いただくか、こちらをクリック
してオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。
歯ブラシが充電できない場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
- ソニッケアー歯ブラシごとに充電器はすべて異なり、他のソニッケアーのモデルとの互換性はありません。歯ブラシに付属の充電器を使用して充電することをお勧めします。
注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。
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コンセントに接続しても歯ブラシが充電されない場合は、コンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントで充電してみてください。
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充電器のアダプターまたはコードが損傷していないかどうかを確認してみてください。アダプターまたはコードに損傷が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。フィリップスオンラインストアで交換品をお買い求めください。
注：中国にお住まいで、歯ブラシを 2024 年 9 月 1 日より前に購入された場合は、電話（4008 800 008）でご連絡ください。
- 充電スタンド、充電パッド、または充電グラスを使用している場合は、歯ブラシを充電器の中央に置いてください。歯ブラシから短いビープ音が 2 回聞こえた場合、または充電ランプが光った場合は、歯ブラシは正しく充電器に立てられています。
充電器は、干渉の原因となる可能性があるため、金属面や他の充電器の近くには置かないでください。
- どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。
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