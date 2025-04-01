フィリップスサポート
ソニッケアー歯ブラシから大きな音がする
に公開 2024 年 8 月 23 日
以下の手順を試しても問題が解決しない場合は、当社までご連絡
いただくか、こちらをクリック
してオンライン保証リクエストを送信してください。製品の交換についてサポートさせていただきます。すべてのソニッケアー歯ブラシおよびフロッサーには本体 2 年保証が付いています。
歯ブラシから大きな音がする場合は、以下のトラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。また、問題の解決用に以下のビデオもご用意しています。
- ソニッケアー歯ブラシはパワフルな振動によって歯を磨くため、手磨きと比べて大きな音がします。初めて電動歯ブラシをお使いになる場合、その振動に慣れるまでしばらくかかることがあります。
- ブラシヘッドを取り付けていない状態で電源をオンにすると、さらに大きな音がします。必ず、歯ブラシにブラシヘッドが取り付けられていることを確認してください。
- 歯ブラシから大きな異音がする場合は、ブラシヘッドが緩んでいる可能性があります。ブラシヘッドをハンドルにしっかり取り付けて、緩みがないことを確認してください。ハンドルとブラシヘッドの間には小さなすき間がありますが、これは振動のために必要なものです。
- また、ブラシヘッドが摩耗している可能性もあります。ブラシヘッドは 3 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。新しいブラシヘッドは、フィリップスオンラインストアで購入できます。
- 以下の手順を実行してください。
手順 1：ブラシヘッドをハンドルから取り外します。
手順 2：歯ブラシの電源をオンにします。
それでも、歯ブラシから大きな音または異音がしますか？
- はい：歯ブラシが故障しています。オンラインでの修理または交換依頼をお勧めします。
- いいえ：ブラシヘッドに問題があるか、摩耗しています。ブラシヘッドを新しいものに交換してください。
- どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。
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