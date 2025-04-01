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フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリ（Android のみ）に再接続する方法を教えてください。

に公開 2024 年 8 月 23 日
一部の Android スマートフォンで接続できないオペレーティングシステムの問題を解決するためのファームウェアアップデートを利用できます。

ファームウェアを更新し、フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリに再接続する方法については、以下の手順に従ってください。 

ソニッケアーアプリを開き、歯ブラシを接続します。以下の画面が表示されます。 
 
接続に関するヘルプの画面が表示されます。画面の指示に従ってください（以下を参照）。

お使いのモバイルデバイスの設定またはステータスバーでこれらの手順に従ってください。

1.Wi-Fi をオフにします。

2.機内モードを一度オンにしてからオフにします。

3.Wi-Fi と機内モードをオフにしたまま、Bluetooth をオンにします。

アプリに戻り、歯ブラシのモードボタンを押して、下の［Update］（更新）ボタンをクリックして接続すると、ファームウェアの更新が開始されます。 
以下のような画面が表示されます（お使いの歯ブラシハンドモデルによって異なります）。

［Update］（更新）ボタンをクリックします。
 
［My handle update］（マイハンドル更新）画面にファームウェア更新中の通知が表示されます。

注：ハンドルは充電器から取り外し、更新中は近くに置いてください。
更新完了の通知が表示されます。［continue］（続行）を押してアプリを操作できます。 
 
それでもフィリップスソニッケアー歯ブラシをお使いの Android デバイスのソニッケアーアプリに再接続できない場合は、フィリップスウェブサイトの修理または交換ページまたはをご覧ください。
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