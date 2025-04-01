バッテリーが満充電になっていないと、歯ブラシを振動させるための力が不足する場合があります。24 時間以上充電することをお勧めします。バッテリー不足を起こさないように、歯ブラシは常に充電器に置いておくようにしてください。



歯ブラシを 1 ヶ月以上使用していない場合は、バッテリー切れを起こしていることが考えられます。充電器にハンドルを立ててください。充電は開始されますが、充電表示ランプが点灯するまで数分かかる場合があります。歯ブラシは 24 時間以上充電することをお勧めします。

