フィリップスサポート
ソニッケアー歯ブラシが振動しない
に公開 2024 年 8 月 23 日
歯ブラシが振動しない、または電源がオンにならない場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
- 歯磨き粉の残りが電源ボタンの周囲にたまることがあります。それが原因で電源ボタンが引っかかり、オンにならない場合があります。電源ボタンとその周囲は、濡らした布で拭いてクリーニングしてください。
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バッテリーが満充電になっていないと、歯ブラシを振動させるための力が不足する場合があります。24 時間以上充電することをお勧めします。バッテリー不足を起こさないように、歯ブラシは常に充電器に置いておくようにしてください。
歯ブラシを 1 ヶ月以上使用していない場合は、バッテリー切れを起こしていることが考えられます。充電器にハンドルを立ててください。充電は開始されますが、充電表示ランプが点灯するまで数分かかる場合があります。歯ブラシは 24 時間以上充電することをお勧めします。
- 別のコンセントで歯ブラシを満充電してみてください。充電器を接続しているコンセントに不具合があると、歯ブラシを充電できないことがあります。一部の国では、バスルームのコンセントに電源を遮断する安全機能が備わっています。お使いのコンセントに電気が通っていることを確認してから、歯ブラシを充電してください。
- 歯ブラシの電源がオンになって充電表示ランプも点灯するものの、振動しない場合は、内部が損傷しています。オンラインでの修理または交換依頼をお勧めします。
- どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。フィリップスまでご連絡ください。
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