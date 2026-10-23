SenseIQ（センスIQ） で自分に合わせてお手入れ
※ 当社推奨のお手入れスケジュールに則した場合。フィリップス調べ
世界中で3,000人以上の女性を対象に製品テストを行い、皮膚科医と共同で開発しました。また、フィリップスは85年以上に渡り女性の体毛ケアに特化した製品を研究。2010年に初代光美容器を発売して以来世界中で550万人以上の方々に愛用されています。
※ お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません。
わずか8.5分※ で両ひざ下のお手入れが完了。※光強さレベル1で行った場合。所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。実際の処理時間には個人差があります。
本体2年間の保証に加え、MyPhilips登録で+3年延長保証。
わずか3回で最大92%のムダ毛が目立たない³、なめらか肌へ
SmartSkinセンサーは事前に肌の色を読み取り、その肌色に適した光の強さレベルを推奨します。その後、必要に応じて光の強さレベル（光照射レベル）を5段階に調節ができます。
製品が肌に接していない場合に、意図しない照射を防ぎます。照射面が肌に正しく接触していない場合、照射を自動でストップ。これにより、危険部位への意図しない誤照射などを防げる可能性が高まります。
※ 一度お手入れをした後は、最低2週間は使用しないでください。 過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。
製品に関するヘルプ、マニュアルを検索、役立つヒントやコツ、問題のトラブルシューティング
3回のお手入れ後結果。中央値86%、ひざ下での計測結果。トリートメントスケジュールに従い定期的なお手入れを行った場合。結果は個人により異なります。フィリップス調査2016年～2018年
マーケットリーダーリサーチ機関調べ / IPLカテゴリーにおける2024年小売り販売金額ベース
初回の照射後、2週間おきに照射。ひざ下での計測結果。結果は個人により異なります。フィリップス調べ
初回の照射後、12回のお手入れ後、ひざ下での計測結果。結果は個人により異なります。