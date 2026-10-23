皮膚科医と共同開発だから肌にやさしい

世界中で3,000人以上の女性を対象に製品テストを行い、皮膚科医と共同で開発しました。また、フィリップスは85年以上に渡り女性の体毛ケアに特化した製品を研究。2010年に初代光美容器を発売して以来世界中で550万人以上の方々に愛用されています。