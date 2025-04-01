フィリップスサポート

フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリ（Android のみ）に接続する方法を教えてください。

一部の Android スマートフォンで接続できないオペレーティングシステムの問題を解決するためのファームウェアアップデートを利用できます。

ファームウェアを更新し、フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリに接続する方法については、以下の手順に従ってください。