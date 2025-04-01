フィリップスサポート
フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリ（Android のみ）に接続する方法を教えてください。
に公開 2024 年 8 月 23 日
一部の Android スマートフォンで接続できないオペレーティングシステムの問題を解決するためのファームウェアアップデートを利用できます。
ファームウェアを更新し、フィリップスソニッケアー歯ブラシをソニッケアーアプリに接続する方法については、以下の手順に従ってください。
- ソニッケアーアプリを開き、歯ブラシを接続します。以下の画面が表示されます。
- 接続に関するヘルプの画面が表示されます。画面の指示に従ってください（以下を参照）。
お使いのモバイルデバイスの設定またはステータスバーでこれらの手順に従ってください。
1.Wi-Fi をオフにします。
2.機内モードを一度オンにしてからオフにします。
3.Wi-Fi と機内モードをオフにしたまま、Bluetooth をオンにします。
アプリに戻り、歯ブラシのモードボタンを押して、下の［Update］（更新）ボタンをクリックして接続すると、ファームウェアの更新が開始されます。
- ［My handle update］（マイハンドル更新）画面にファームウェア更新中の通知が表示されます。
注：ハンドルは充電器から取り外し、更新中は近くに置いてください。
- 更新完了の通知が表示されます。［continue］（続行）を押してアプリを操作できます。
- それでもフィリップスソニッケアー歯ブラシをお使いの Android デバイスのソニッケアーアプリに接続できない場合は、フィリップスウェブサイトの修理または交換ページをご覧ください。
他に何かお探しですか？
すべてのフィリップスサポートオプションを確認する
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。