フィリップスサポート

ソニッケアー歯ブラシが自動的にオフになってしまう

歯ブラシが自動的にオフになる場合は、以下のトラブルシューティングヒントをお試しください。



以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。