フィリップスサポート
ソニッケアー歯ブラシが自動的にオフになってしまう
に公開 2023 年 8 月 3 日
歯ブラシが自動的にオフになる場合は、以下のトラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
- 一部のブラッシングモードにはブラッシング時間が設定されており、推奨時間をが経過すると、歯ブラシは自動的にオフになります。
その場合は、ブラッシングモードの変更をお勧めします。ブラッシングモード時間は 20 秒から 3 分半の範囲です。
- ブラシペーサーではブラッシング時間を 6 等分されています。歯みがき中に次の区分に移動するタイミングを示すために、振動が一時的に停止します。歯みがきが完了した時点で、歯ブラシは自動的に停止します。
- 歯ブラシは、歯みがき中に加わる圧力を計測しています。圧力が強すぎる場合は、振動が一時的に停止してそのことを知らせます。
- どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、歯ブラシの内部が損傷している可能性があります。歯ブラシの修理または交換を依頼することをお勧めします。
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