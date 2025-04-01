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ソニッケアーアプリはどの国で使用できますか？

に公開 2025 年 7 月 16 日

ソニッケアーアプリとソニッケアーキッズアプリは、Android と iOS に対応しています。お住まいの国でアプリを使用できるかは、以下の一覧をご確認ください。  

ソニッケアーキッズアプリはベラルーシで使用できます。ギリシャ、クウェート、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、カザフスタン、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦では使用できません。 

 

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