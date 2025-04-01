ソニッケアーアプリはどの国で使用できますか？ に公開 2025 年 7 月 16 日 ソニッケアーアプリとソニッケアーキッズアプリは、Android と iOS に対応しています。お住まいの国でアプリを使用できるかは、以下の一覧をご確認ください。 ソニッケアーキッズアプリはベラルーシで使用できます。ギリシャ、クウェート、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、カザフスタン、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦では使用できません。 北米 ヨーロッパ 中東 アジア太平洋 アフリカ カナダ オーストリア クウェート オーストラリア 南アフリカ 米国 ベルギー サウジアラビア 中国 メキシコ ブルガリア アラブ首長国連邦 日本 クロアチア マレーシア チェコ共和国 ニュージーランド デンマーク シンガポール エストニア 韓国 フィンランド タイ フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア ラトビア リトアニア ルクセンブルグ オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア ロシア セルビア スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス ウクライナ 英国 カザフスタン イスラエル トルコ