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健康的な輝く笑顔へ
フィリップスソニッケアーヘルシーホワイトは、ステイン（着色汚れ）を除去して、歯間の奥と歯肉縁に沿った部分を洗浄し、届きにくい部分もやさしくしっかり磨けるため、歯を自然な白さに近づけます。さらに詳細をみる
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ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。この音波水流が歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
フィリップスソニッケアーヘルシーホワイトには、さまざまなニーズに対応するモードが搭載されています。お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします*。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄します。
2 分間のタイマーと 30 秒間隔で知らせるカドペーサーにより、フィリップスソニッケアー電動歯ブラシハンドルなら、推奨される時間をお知らせするだけでなく、口腔内を均等に歯磨きするお手伝いもします。イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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