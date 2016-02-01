歯磨き時間をお知らせするタイマー

2 分間のタイマーと 30 秒間隔で知らせるカドペーサーにより、フィリップスソニッケアー電動歯ブラシハンドルなら、推奨される時間をお知らせするだけでなく、口腔内を均等に歯磨きするお手伝いもします。イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。