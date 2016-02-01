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    Philips Sonicare HealthyWhite 充電式電動歯ブラシ

    HX6789/10

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    健康的な輝く笑顔へ

    フィリップスソニッケアーヘルシーホワイトは、ステイン（着色汚れ）を除去して、歯間の奥と歯肉縁に沿った部分を洗浄し、届きにくい部分もやさしくしっかり磨けるため、歯を自然な白さに近づけます。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare HealthyWhite 充電式電動歯ブラシ

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    健康的な輝く笑顔へ

    多様なモードで歯に自然な白さを

    • 3 つのモード
    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。この音波水流が歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    さまざまなニーズに対応する 3 つのモード

    さまざまなニーズに対応する 3 つのモード

    フィリップスソニッケアーヘルシーホワイトには、さまざまなニーズに対応するモードが搭載されています。お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします*。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄します。

    歯磨き時間をお知らせするタイマー

    歯磨き時間をお知らせするタイマー

    2 分間のタイマーと 30 秒間隔で知らせるカドペーサーにより、フィリップスソニッケアー電動歯ブラシハンドルなら、推奨される時間をお知らせするだけでなく、口腔内を均等に歯磨きするお手伝いもします。イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間使用可能
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      • スリムなデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ヘルシーホワイト 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい
      クリーン＆ホワイト
      クリーン（2 分間） + ホワイト（30 秒間）

    Badge-D2C

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    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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