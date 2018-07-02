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  • 奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去 奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去 奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去

    Philips Sonicare C2 Clean Plus ソニッケアー クリーンプラス（旧プラークディフェンス）ブラシヘッド レギュラー

    HX9023/67

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去

    クリーンプラス ブラシヘッド（旧：プロリザルツプラークディフェンス）で、毎日徹底的に歯垢除去。

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    Philips Sonicare C2 Clean Plus ソニッケアー クリーンプラス（旧プラークディフェンス）ブラシヘッド レギュラー

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    奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去

    毎日効果的に歯垢を除去

    • 3 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    効率的に歯垢を除去

    効率的に歯垢を除去

    密集した高品質の毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢まで除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。手磨きの最大7倍の歯垢を除去します*²。*²クリーンモード使用時/フィリップス調べ

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    音波水流

    音波水流

    1 分間に約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。／画像はイメージです

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応のハンドルをお使いの場合、ブラシヘッドに内蔵されたRFID*³ 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*⁴ *³ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁴ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（Philips One、キッズ、eシリーズを除く）

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      ブラシヘッド認識機能対応
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      クリーンプラス 3 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

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    • ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
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