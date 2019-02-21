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毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去
食べ物や飲み物の中には着色汚れが気になるものもあります。プレミアムホワイト ブラシヘッドで、白く輝く笑顔を手に入れましょう。さらに詳細をみる
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プレミアムホワイト ブラシヘッドは 1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。
フィリップスソニッケアープレミアムホワイトブラシヘッドは、中心にブラシがぎっしりと植え込まれており、効果的に歯垢と日常生活での食べ物や飲み物による歯の表面のステインを取り除きます。側面が柔らかいため、1 人 1 人異なる形状の歯と歯ぐきにもしっかり密着します。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応）。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
フィリップス純正のソニッケアーブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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