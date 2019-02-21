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  • 毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去 毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去 毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

    Philips Sonicare PremiumWhite ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

    HX9061/24

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

    食べ物や飲み物の中には着色汚れが気になるものもあります。プレミアムホワイト ブラシヘッドで、白く輝く笑顔を手に入れましょう。

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    Philips Sonicare PremiumWhite ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

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    毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

    より白く、より輝く笑顔へ

    • 1 本入り
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

    歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

    プレミアムホワイト ブラシヘッドは 1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。

    毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

    毛先が歯にフィットし、歯垢やステインを除去

    フィリップスソニッケアープレミアムホワイトブラシヘッドは、中心にブラシがぎっしりと植え込まれており、効果的に歯垢と日常生活での食べ物や飲み物による歯の表面のステインを取り除きます。側面が柔らかいため、1 人 1 人異なる形状の歯と歯ぐきにもしっかり密着します。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応）。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    お口の健康を守るために、厳格なテストを実施

    お口の健康を守るために、厳格なテストを実施

    フィリップス純正のソニッケアーブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プレミアムクリーン
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      プレミアムホワイトスタンダード 1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      ステイン除去
      自然な白い歯に

    Badge-D2C

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    • ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
    • ダイヤモンドクリーン ブラシヘッドと比べた場合
    • **手磨きと比較した場合
    • *** BrushSync™ 認識機能は、フィリップスソニッケアーの BrushSync™ 対応歯ブラシハンドルにのみ対応しています
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