HX6061/25
ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ
ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
密集した高品質な毛先が、手磨きの最大7倍歯垢を除去します*。 * クリーンモード使用時/フィリップス調べ
ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。 7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。 * ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
フィリップス純正のソニッケアーブラシヘッドは、歯と歯ぐきを安全かつ優しくケアします。歯磨きをするたびに、優れた使用感と耐久性をお届けするために、厳しい品質検査を行っています。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。