ブラシヘッド認識機能対応

ブラシヘッド認識機能対応のハンドルをお使いの場合、ブラシヘッドに内蔵されたRFID*³ 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*⁴ *³ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁴ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます