HX9053/67
わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進*
歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきにやさしく、やわらかな毛先で歯肉縁の歯垢を除去します。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
プレミアムガムケアは、高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立します。歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に沿わせるとき、プレミアムガムケアの柔軟な側面と毛先が過剰なブラッシング圧力を吸収するので、力を入れ過ぎてしまっても歯ぐきをしっかりと保護します。丸みを帯びた毛先が歯ぐきを傷つけずに隅々まで汚れを落とします。また、毛先は柔らかく、歯肉炎が発症する歯肉縁を効果的に洗浄します。 ブラシヘッドのサイズが小さいため、届きにくい部分もしっかりと磨けます。
プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。