プレミアムガムケアブラシヘッド

プレミアムガムケアは、高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立します。歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に沿わせるとき、プレミアムガムケアの柔軟な側面と毛先が過剰なブラッシング圧力を吸収するので、力を入れ過ぎてしまっても歯ぐきをしっかりと保護します。丸みを帯びた毛先が歯ぐきを傷つけずに隅々まで汚れを落とします。また、毛先は柔らかく、歯肉炎が発症する歯肉縁を効果的に洗浄します。 ブラシヘッドのサイズが小さいため、届きにくい部分もしっかりと磨けます。