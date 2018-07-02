Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー
ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ
ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー
ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ
ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを
- 3 本組
- レギュラーサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド認識機能対応
効率的に歯垢を除去
密集した高品質な毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
純正ブラシヘッドをお使いください
ソニッケアーのハンドルは、ソニッケアーの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。 ソニッケアーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。
ブラシヘッド認識機能対応
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
音波水流
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 毛の硬さ
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ふつう
- 色
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ブラック
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
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レギュラー
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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はめ込み式
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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プラークディフェンス
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ダイヤモンドクリーン スマート
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イージークリーン
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エッセンスプラス
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアー プラチナ コネクテッド
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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ヘルシーホワイトプラス
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パワーアップ
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プロテクトクリーン
- ブラシヘッド認識機能対応
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○
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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ホワイトプラス レギュラー 3 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- 歯ぐきの健康
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歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- ステイン除去
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自然な白い歯に
- ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
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