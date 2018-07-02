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    Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

    HX6063/96

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

    ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

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    タイプ:

    Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

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    ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

    ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを

    • 3 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    効率的に歯垢を除去

    効率的に歯垢を除去

    密集した高品質な毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    純正ブラシヘッドをお使いください

    純正ブラシヘッドをお使いください

    ソニッケアーのハンドルは、ソニッケアーの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。 ソニッケアーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ブラック
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ホワイトプラス レギュラー 3 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      ステイン除去
      自然な白い歯に

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    • ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
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