HX9028/67
奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率NO.1*¹ の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。クリーンプラスは、奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去できるブラシヘッドです。手磨きの最大7倍の歯垢を除去します。*² *¹ POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ *² クリーンモード使用時/フィリップス調べさらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢まで除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。手磨きの最大7倍の歯垢を除去します*²。*²クリーンモード使用時/フィリップス調べ
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ブラシヘッド認識機能対応のハンドルをお使いの場合、ブラシヘッドに内蔵されたRFID*³ 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*⁴ *³ 非接触で情報を読み書きする通信技術です *⁴ ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（Philips One、キッズ、eシリーズを除く）
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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