Philips Sonicare W2c White Plus Compact ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト
コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ
ホワイトプラスコンパクト 替えブラシは、歯垢を除去するだけでなく、ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare W2c White Plus Compact ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト
コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ
ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを
- 1 本入り
- コンパクトサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド認識機能対応
ひし形の毛先により7日間で最大２倍のステイン除去*
ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。
7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。
* ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ
音波水流
毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応
ホワイトプラスコンパクト ブラシヘッドは、フィリップス ソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対応しています*²。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。*²PhilipsOne、ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ブラシヘッド認識機能対応
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定します。（9900 プレステージ、ダイヤモンドクリーン スマート、ダイヤモンドクリーン、プロテクトクリーン〈プレミアム〉対応、モード・強さはお好みで変更可能）
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
- 毛の硬さ
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ふつう
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
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コンパクト
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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はめ込み式
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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プラークディフェンス
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ダイヤモンドクリーン スマート
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イージークリーン
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エッセンスプラス
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアー プラチナ コネクテッド
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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ヘルシーホワイトプラス
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パワーアップ
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プロテクトクリーン
- ブラシヘッド認識機能対応
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○
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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ホワイトプラス（コンパクト）1 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- 歯ぐきの健康
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歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- ステイン除去
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