コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​

ホワイトプラスコンパクト 替えブラシは、歯垢を除去するだけでなく、ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。