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  • コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​ コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​ コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​

    Philips Sonicare W2c White Plus Compact ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト

    HX6071/25

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​

    ホワイトプラスコンパクト 替えブラシは、歯垢を除去するだけでなく、ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。

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    タイプ:

    Philips Sonicare W2c White Plus Compact ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト

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    コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ​​

    ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを

    • 1 本入り
    • コンパクトサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    ひし形の毛先により7日間で最大２倍のステイン除去*

    ひし形の毛先により7日間で最大２倍のステイン除去*

    ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。 7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。 * ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

    すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応

    すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応

    ホワイトプラスコンパクト ブラシヘッドは、フィリップス ソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対応しています*²。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。*²PhilipsOne、ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く​

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定します。（9900 プレステージ、ダイヤモンドクリーン スマート、ダイヤモンドクリーン、プロテクトクリーン〈プレミアム〉対応、モード・強さはお好みで変更可能）

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ホワイトプラス（コンパクト）1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      ステイン除去
      • 自然な白い歯に
      • 自然な白い歯に

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