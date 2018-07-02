HX6075/67
コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ
ホワイトプラスコンパクト 替えブラシは、歯垢を除去するだけでなく、ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。さらに詳細をみる
ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。 7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。 * ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ
毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
ホワイトプラス ブラシヘッドは、フィリップス ソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対応しています*²。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。*²PhilipsOne、ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定します。（9900 プレステージ、ダイヤモンドクリーン スマート、ダイヤモンドクリーン、プロテクトクリーン〈プレミアム〉対応、モード・強さはお好みで変更可能）
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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