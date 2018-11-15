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    Philips Sonicare HealthyWhite ソニッケアー ヘルシーホワイト

    HX6753/32

    より自然に白い歯へ

    白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。

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    Philips Sonicare HealthyWhite ソニッケアー ヘルシーホワイト

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    より自然に白い歯へ

    自然な白い歯のための歯ブラシ

    • 3 つのモード
    • ブラシヘッド 3 本付属
    手磨きより多くの歯垢を除去

    手磨きより多くの歯垢を除去

    密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とします。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      • スリムなデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ヘルシーホワイト 1 本
      ブラシヘッド
      • プロリザルツブラシヘッド 2 本
      • センシティブ（レギュラー）1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい
      クリーン＆ホワイト
      クリーン（2 分間） + ホワイト（30 秒間）

    Badge-D2C

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    • クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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