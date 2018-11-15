密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。
お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とします。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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