より自然に白い歯へ

自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニッケアー ヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン＆ホワイトモードを定期的に使用することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約 2 週間で除去、自然な白さに近づけます。