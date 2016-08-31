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より自然に白い歯へ
白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ヘルシーホワイトは、約1週間で自然な白い歯に導きます。*さらに詳細をみる
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手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 100％ 多く除去
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。
歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。
お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします。*
電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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