クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします。*