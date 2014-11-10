HX6701/05

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ソニッケアー ヘルシーホワイト電動歯ブラシ HX6711/02 は、クリーン＆ホワイトモードで定期的に使用することで、歯の着色汚れをわずか 2 週間で除去できることが証明されています。