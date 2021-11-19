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W3 Premium White
ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー
HX9063/96
HX9063/67
PremiumWhite
HX9061/24
W2c White Plus Compact
ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト
HX6078/67
HX6075/67
W2c White Plus compact
HX6073/67
W2 White Plus
ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー
HX6068/67
HX6065/67
HX6063/96
HX6063/67
C3 Premium Clean
ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
HX9045/96
HX9045/67
HX9043/96
HX9043/67
HX6052/01
HX9063/31
HX9063/11
HX9062/96
HX9062/67
HX9053/31
HX9053/11
HX9052/96
HX9052/67
HX9051/08
HX9045/31
HX9045/11
HX9044/96
HX9044/67
HX9043/31
HX9043/11
HX9042/96
HX9042/67
HX9041/24
HX9032/67
HX9031/25
HX9024/67
HX9013/67
HX9012/67
HX9011/25
HX9002/67
HX9001/25
HX6907/01
HX6074/67
HX6072/67
HX6072/02
HX6066/71
HX6064/67
HX6062/96
HX6062/67
HX6062/02
HX6053/63
HX6052/63
HX6052/08
HX6052/05
Philips Sonicare C2 Clean Plus
フィリップス ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド レギュラー
HX9028/67
C2 Clean Plus
ソニッケアー クリーンプラス（旧プラークディフェンス）ブラシヘッド レギュラー
HX9025/67
HX9023/67
G3 Premium Gum Care
ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー
HX9053/96
HX9053/67
Premium Gumcare
HX9051/24
G2 Gum Plus
ソニッケアー ガムプラス（旧ガムヘルス） ブラシヘッド レギュラー
HX9033/67
i InterCare
ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー
HX9003/67
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ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。
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