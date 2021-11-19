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    ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

    HX9601/12

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ

    正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。　*¹弊社製品ラインナップでの比較 *²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

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    ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

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    アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²

    • コネクティッドブラッシングを簡単に
    • 過圧防止センサー機能
    • ブラシヘッド認識機能
    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*³除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*³除去

    プレミアムクリーンブラシヘッドならしっかり歯磨きすることができます。柔らかい毛先は歯の形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 4 倍*⁴増え、届きにくい部分の歯垢を最大約 10 倍*³除去します。 *³手磨きと比較した場合 *⁴ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合

    プログレスレポート

    プログレスレポート

    エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    ブラシヘッド認識機能が最適なモードを自動選択

    ブラシヘッド認識機能が最適なモードを自動選択

    スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けると、歯ぐきの健康推進を手助けするために、ガムヘルスモードに自動的に同期します。

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

    長寿命のバッテリー

    長寿命のバッテリー

    エキスパートクリーンは、一度の満充電で最長 2 週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドは使用するにつれて摩耗するため、適切なブラッシングを続けるには、摩耗の度合いを確認する必要があります。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドルのお知らせ機能と短いビープ音により、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    携帯に便利

    携帯に便利

    プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電ベースもコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できますが、充電ベースがあれば、さらに長期間の旅行でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間***
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ブラック

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • Bluetooth 4.0 以降搭載機種
      iOS***
      • iPad 第三世代以降
      • iPhone 4S 以降
      • iOS 7.0 搭載機種
      • iOS 7.0 以降

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンが点灯します

    • 内容・付属品

      ハンドル
      エキスパートクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      • プレミアムガムケア 1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      舌磨き
      きれいな息が長続き

    • ブラシヘッド認識機能

      舌磨きブラシヘッド
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続
      位置センサー
      ブラシヘッドの位置を追跡して改善
      摩擦センサー
      摩擦を減らすように指導

    Badge-D2C

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    • ³ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
    • ⁴ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
    • ⁵ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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