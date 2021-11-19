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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500
ソニッケアー プロテクトクリーン ＜プラス＞

HX6421/14
HX683B

選択された色

ブラック

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HX6421/14 Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 ソニッケアー プロテクトクリーン ＜プラス＞
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最良のブラッシング効果を得るために、
替ブラシは3カ月で交換。

ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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