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選択された色
ホワイトライトブルー
W3 Premium White
ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー
HX9063/96
HX9063/67
PremiumWhite
HX9061/24
W2 White Plus
ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー
HX6068/67
HX6065/67
HX6063/96
HX6063/67
W2 Optimal White
HX6061/25
C3 Premium Clean
ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
HX9045/96
HX9045/67
HX9043/96
HX9043/67
HX6014/01
HX6012/01
HX6024/01
HX6022/01
HX9024/01
HX9022/01
HX6052/01
HX9004/01
HX9002/01
HX9014/01
HX9012/01
HX6062/31
HX6064/01
HX6062/01
HX9063/31
HX9063/11
HX9062/96
HX9062/67
HX9052/96
HX9052/67
HX9051/08
HX9045/31
HX9045/11
HX9044/96
HX9044/67
HX9043/31
HX9043/11
HX9042/96
HX9042/67
HX9033/01
HX9032/67
HX9032/08
HX9031/25
HX9031/08
HX9025/01
HX9024/67
HX9023/01
HX9013/67
HX9013/01
HX9012/67
HX9012/08
HX9011/25
HX9011/08
HX9003/01
HX9002/67
HX9002/08
HX9001/25
HX9001/08
HX6907/01
HX6083/01
HX6082/08
HX6081/08
HX6068/01
HX6066/71
HX6065/01
HX6064/67
HX6063/35
HX6063/01
HX6062/96
HX6062/67
HX6062/08
HX6062/06
HX6062/02
HX6061/08
HX6053/63
HX6053/01
HX6052/63
HX6052/08
HX6052/05
HX6051/22
HX6051/08
HX6024/05
HX6022/08
HX6022/06
HX6022/05
HX6021/08
HX6015/80
HX6014/63
HX6014/05
HX6012/08
HX6012/06
HX6012/05
HX6011/08
Philips Sonicare C2 Clean Plus
フィリップス ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド レギュラー
HX9028/67
C2 Clean Plus
ソニッケアー クリーンプラス（旧プラークディフェンス）ブラシヘッド レギュラー
HX9025/67
HX9023/67
Philips sonicare Clean Plus brush head
ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド レギュラー
HX9022/67
G3 Premium Gum Care
ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー
HX9053/96
HX9053/67
Premium Gumcare
HX9051/24
G2 Gum Plus
ソニッケアー ガムプラス（旧ガムヘルス） ブラシヘッド レギュラー
HX9033/67
i InterCare
ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー
HX9003/67
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ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。
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