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  • 自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から 自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から 自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 ソニッケアー プロテクトクリーン＜プラス＞

    HX6421/10

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

    過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。　*¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

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    タイプ:

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 ソニッケアー プロテクトクリーン＜プラス＞

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    自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

    約 1 週間*¹で歯に自然な白さをもたらします。

    • 過圧防止センサー機能
    • 2 つのモード
    手磨きに比べ、最大７倍の歯垢除去*²

    手磨きに比べ、最大７倍の歯垢除去*²

    密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大７倍の歯垢を除去*²します。 *² ホワイトプラスブラシヘッド、あるいはクリーンプラスブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

    お好みの磨き方が選べる

    お好みの磨き方が選べる

    クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

    舌磨きブラシヘッド付属

    舌磨きブラシヘッド付属

    表面にある200個以上のミクロの凹凸が、口臭の要因の一つである舌の汚れを効果的に除去します。また、マウスウォッシュと併用することで、スッキリとした爽快感を得ることができます。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    約 1 週間*¹で歯に自然な白さをもたらします

    約 1 週間*¹で歯に自然な白さをもたらします

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。

    カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 2 週間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイトミント

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • W ホワイトプラス 1 本
      • ホワイトプラス（コンパクト）1 本
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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