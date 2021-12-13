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    Philips Sonicare ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

    HX9692/21

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ

    正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。　*¹弊社製品ラインナップでの比較 *²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

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    Philips Sonicare ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

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    アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²

    • コネクティッドブラッシングを簡単に
    • 過圧防止センサー機能
    • ブラシヘッド認識機能
    • 4 つのモード、3 段階の強さ設定
    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかり除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス

    健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス

    エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    ブラシヘッドが最適なモードを自動選択

    ブラシヘッドが最適なモードを自動選択

    ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルが振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。／画像はイメージです

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間***
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      • ブラック
      • ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • Bluetooth 4.0 以降搭載機種
      iOS***
      • iPad 第三世代以降
      • iPhone 4S 以降
      • iOS 7.0 以降
      • iOS 7.0 搭載機種

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンが点灯します

    • 内容・付属品

      ハンドル
      エキスパートクリーン 2 本
      ブラシヘッド
      プレミアムガムケア 2 本
      トラベルケース
      2
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      舌磨き
      きれいな息が長続き
      ホワイトプラス
      ステインを落とし磨き上げる

    • ブラシヘッド認識機能

      舌磨きブラシヘッド
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • ⁵ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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