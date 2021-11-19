アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ

正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。 *¹弊社製品ラインナップでの比較 *²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ