エキスパートレベルの歯磨きを

フィリップス ソニッケアーのエキスパートクリーンは、やさしく、かつしっかりと歯垢を除去します。ハンドルとアプリが連動してブラッシングの状態を記録します。そしてプログレスレポートが配信され、今後の歯磨き改善についてお知らせします。次回の歯の定期健診まで、歯磨きの状態を自分でしっかり管理できます。