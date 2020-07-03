HX9692/03
エキスパートレベルの歯磨きを
フィリップス ソニッケアーのエキスパートクリーンは、やさしく、かつしっかりと歯垢を除去します。ハンドルとアプリが連動してブラッシングの状態を記録します。そしてプログレスレポートが配信され、今後の歯磨き改善についてお知らせします。次回の歯の定期健診まで、歯磨きの状態を自分でしっかり管理できます。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
プレミアムクリーンブラシヘッドで高い歯垢除去力を実感できます。ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に**。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。
プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかり除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。 *²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ
エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。
エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルが振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです
これまでで最も高い歯垢除去力を誇るプレミアムクリーンブラシヘッドなら、ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。
プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。／画像はイメージです
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
フィリップスソニッケアーエキスパートクリーンは、完全に充電されると、一般的な使用回数の場合で約 3 週間持ちます。充電池残量が低下して充電が必要になると、充電表示ランプが点灯して警告します。
コネクティビティー
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。