検索文字列

  • エキスパートレベルの歯磨きを エキスパートレベルの歯磨きを エキスパートレベルの歯磨きを

    Philips Sonicare ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

    HX9692/03

    エキスパートレベルの歯磨きを

    フィリップス ソニッケアーのエキスパートクリーンは、やさしく、かつしっかりと歯垢を除去します。ハンドルとアプリが連動してブラッシングの状態を記録します。そしてプログレスレポートが配信され、今後の歯磨き改善についてお知らせします。次回の歯の定期健診まで、歯磨きの状態を自分でしっかり管理できます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare ExpertClean 7300 エキスパートクリーン

    類似製品

    エキスパートクリーン をすべて表示

    エキスパートレベルの歯磨きを

    まるでプロフェッショナルのようなケアをあなたに

    • エキスパートレベルの歯磨きを
    • 過圧防止センサー
    • ブラシヘッド認識機能
    • 4 つのモード、3 段階の強さ設定
    歯に触れる表面積が拡がり、歯垢除去力がアップ

    歯に触れる表面積が拡がり、歯垢除去力がアップ

    プレミアムクリーンブラシヘッドで高い歯垢除去力を実感できます。ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に**。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*²　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかり除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。　*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

    健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス

    健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス

    エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    一人ひとりに合ったブラッシング体験

    エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    ブラシヘッドが最適なモードを自動選択

    ブラシヘッドが最適なモードを自動選択

    ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルが振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去*

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去*

    これまでで最も高い歯垢除去力を誇るプレミアムクリーンブラシヘッドなら、ゴム製のブラシが歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*。

    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアブラシヘッド

    プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。／画像はイメージです

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    充電池残量低下の警告

    充電池残量低下の警告

    フィリップスソニッケアーエキスパートクリーンは、完全に充電されると、一般的な使用回数の場合で約 3 週間持ちます。充電池残量が低下して充電が必要になると、充電表示ランプが点灯して警告します。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間***
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      • ブラック
      • ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • （Bluetooth 4.0 以降搭載機種）
      iOS***
      • iOS 9.3 以上
      • （iPhone 6 以降）
      • iOS 9.3 以上（iPhone6 以降）
      • （iOS7 搭載）

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンの点灯

    • 内容・付属品

      ハンドル
      エキスパートクリーン 2 本
      ブラシヘッド
      プレミアムクリーン レギュラー 2 本
      トラベルケース
      2
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      過圧防止センサー機能
      ハンドルが振動してお知らせ

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      ホワイトプラス
      ステインを落とし磨き上げる

    • ブラシヘッド認識機能

      プレミアムクリーン
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 1 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
    • 2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／ Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
    • 3 電動歯ブラシは手磨き同様歯ぐきの健康を推進します
    • 4 Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。