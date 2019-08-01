HX9632/01
お口の健康のために必要なものすべて
正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。さらに詳細をみる
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プレミアムクリーンブラシヘッドならしっかり歯磨きすることができます。柔らかい毛先は歯の形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 4 倍*⁴増え、届きにくい部分の歯垢を最大約 10 倍*³除去します。 *³手磨きと比較した場合 *⁴ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合
プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかり除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。 *²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ
エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニッケアーアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。
エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。
スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けると、エキスパートクリーンのブラシヘッド認識機能は、歯ぐきの健康推進を手助けするために、ガムヘルスモードに自動的に同期します。
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです
ブラシヘッドは使用するにつれて摩耗するため、適切なブラッシングを続けるには、摩耗の度合いを確認する必要があります。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドルのお知らせ機能と短いビープ音により、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
プレミアムクリーンブラシヘッドはいまだかつてない歯垢除去力を実感できます。柔軟なヘッド側面と毛先が歯のカーブにぴったりとフィットし、歯に触れる表面積が最大で 4 倍*⁴増え、届きにくい部分もしっかり磨けます。 *⁴ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合
プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。／画像はイメージです
エキスパートクリーンは、一度の満充電で最長 2 週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。
プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電ベースもコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できますが、充電ベースがあれば、さらに長期間の旅行でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。
コネクティビティー
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
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