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  • 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 ソニッケアー プロテクトクリーン <プレミアム>

    HX6897/95

    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

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    タイプ:

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 ソニッケアー プロテクトクリーン <プレミアム>

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    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。*

    • 過圧防止センサー
    • 3 つのモード、3 段階の強さ設定
    • ブラシヘッド認識機能
    • USB 充電器付きトラベルケース
    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。*

    お好みの磨き方が選べる

    お好みの磨き方が選べる

    3 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

    USB充電トラベルケースでいつでも充電可能

    USB充電トラベルケースでいつでも充電可能

    USB端子でパソコンからも充電できるトラベルケース付き。持ち運べるだけでなく充電もできるので長期の旅行や出張にも便利です。

    カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 2 週間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーンプラス 1 本
      ブラシヘッド
      ホワイトプラス（レギュラー）1 本
      トラベルケース
      USB 充電トラベルケース
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      過圧防止センサー機能
      ハンドルが振動してお知らせ

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ホワイト
      自然な白さへ

    • ブラシヘッド認識機能

      C2 クリーンプラス
      クリーンモードを自動選択
      ガムプラス
      ガムケアモードを自動選択
      ホワイトプラス
      ホワイトモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続

    Badge-D2C

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    • ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） **クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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