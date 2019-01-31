HX6890/45
歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。さらに詳細をみる
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密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
3 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
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