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  • 10分間で歯ブラシを徹底除菌* 10分間で歯ブラシを徹底除菌* 10分間で歯ブラシを徹底除菌*

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 ソニッケアー プロテクトクリーン＜プラス＞充電機能付き紫外線除菌器*

    HX6839/54

    10分間で歯ブラシを徹底除菌*

    過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。約 1 週間で歯に自然な白さをもたらす**。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 ソニッケアー プロテクトクリーン＜プラス＞充電機能付き紫外線除菌器*

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    10分間で歯ブラシを徹底除菌*

    毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に

    • 充電機能付き紫外線除菌器*
    • 2つのモード
    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。　*¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

    ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

    ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

    ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーと歯垢除去力の高いブラシヘッドにより、手磨きの最大7倍***の歯垢を除去。手磨きより早く、簡単に、歯や歯ぐきにやさしく磨くことができます。

    お好みの磨き方が選べる

    お好みの磨き方が選べる

    クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。

    ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

    ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

    ブラシヘッド上部に紫外線を当て、最適な除菌*を行います。毎日使う歯ブラシを清潔に保ちます。ボタンを押すだけの簡単操作で、10分で終了し、自動的に電源がオフになります。紫外線除菌器*にはハンドルを一緒に充電できる充電機能付き。 ※ダイヤモンドクリーンシリーズは専用のグラス充電/スタンド充電/トラベルケース充電をお使いください。 ※歯を磨いた後、ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

    カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 2 週間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイトライトブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • ホワイトプラス（レギュラー）1 本
      • ホワイトプラス（コンパクト）1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1
      紫外線除菌器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ
      除菌器
      • ソニッケアーブラシヘッドを
      • 除菌するよう設計
      • 10 分後に
      • 自動停止
      • ボタンを押すだけで
      • 簡単
      • ソニッケアー歯ブラシ
      • 充電器を搭載**

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります

    Badge-D2C

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    • （一財）日本食品分析センターによる試験。歯ブラシについた菌が99%減少【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較。
    • ＊ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）。
    • ＊＊クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回。
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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