HX6839/54
10分間で歯ブラシを徹底除菌*
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。約 1 週間で歯に自然な白さをもたらす**。さらに詳細をみる
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密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーと歯垢除去力の高いブラシヘッドにより、手磨きの最大7倍***の歯垢を除去。手磨きより早く、簡単に、歯や歯ぐきにやさしく磨くことができます。
クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。
ブラシヘッド上部に紫外線を当て、最適な除菌*を行います。毎日使う歯ブラシを清潔に保ちます。ボタンを押すだけの簡単操作で、10分で終了し、自動的に電源がオフになります。紫外線除菌器*にはハンドルを一緒に充電できる充電機能付き。 ※ダイヤモンドクリーンシリーズは専用のグラス充電/スタンド充電/トラベルケース充電をお使いください。 ※歯を磨いた後、ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
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