ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌*を行う

ブラシヘッド上部に紫外線を当て、最適な除菌*を行います。毎日使う歯ブラシを清潔に保ちます。ボタンを押すだけの簡単操作で、10分で終了し、自動的に電源がオフになります。紫外線除菌器*にはハンドルを一緒に充電できる充電機能付き。 ※ダイヤモンドクリーンシリーズは専用のグラス充電/スタンド充電/トラベルケース充電をお使いください。 ※歯を磨いた後、ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。