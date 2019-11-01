過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。