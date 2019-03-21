HX6489/01
歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。／歯科医院で販売中さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
3 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。