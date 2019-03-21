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  • 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル

    HX6489/01

    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。／歯科医院で販売中

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    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル

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    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    手磨きより多くの歯垢を除去

    • 過圧防止センサー
    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    • ブラシヘッド認識機能
    お好みの磨き方が選べる

    お好みの磨き方が選べる

    3 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。

    やさしく安心

    やさしく安心

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

    一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー

    一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーン 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア

    • ブラシヘッド認識機能

      C2 クリーンプラス
      クリーンモードを自動選択
      ガムプラス
      ガムケアモードを自動選択
      W ダイヤモンドクリーン
      ホワイトモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続

    Badge-D2C

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    • クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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