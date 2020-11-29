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  • 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアープロテクトクリーン4700プロフェッショナル

    HX6481/01

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    過圧防止センサーでやさしく磨きましょう。歯ぐきの健康を推進します。／歯科医院で販売中

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    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアープロテクトクリーン4700プロフェッショナル

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    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    歯ぐきの健康を推進。

    • 過圧防止センサー
    • 2 つのモード、3 段階の強さ設定
    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    クリーンモードとガムケアモードと3段階の強さ設定

    クリーンモードとガムケアモードと3段階の強さ設定

    このブラシには、しっかり歯垢を除去し、歯ぐきの健康を維持するためのモードが備わっています。クリーンモードはしっかり洗浄します。ガムケアモードは弱めの力で 1 分間のブラッシングを追加し、やさしく歯と歯ぐきの境い目を磨きます。

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

    カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイトミント

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      G3 プレミアムガムケア 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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