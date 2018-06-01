HX6457/68
歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。さらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
2 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
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