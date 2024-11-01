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Philipsのモニタリングソリューションは、必要なときにスムーズな治療につなげられる情報を提供できます。
IntelliVue生体情報モニタは、治療の環境や患者のケアレベル等、さまざまな要件に対応できます。
コンパクトで移動も可能な製品を含め、豊富なラインナップから使用環境に適応した製品をお選びいただけます。
院内Wi-Fi ネットワークとIntelliVue MX40およびPatient Information Center iXを組み合わせることで、患者それぞれに適した心臓リハビリテーションの実施を目指す、豊田東リハビリテーション病院の皆様にお話を伺いました。
加速する高齢化社会において、増加する心疾患患者へ向けたケア、特にリハビリテーション業務はさらに重要になっていくと予想されています。
院内Wi-Fi ネットワークとIntelliVue MX40およびPatient Information Center iXを組み合わせることで、患者それぞれに適した心臓リハビリテーションの実施を目指す、豊田東リハビリテーション病院の皆様にお話を伺いました。
生体情報モニタと部門システムを統合することの効果や重要視したポイントについて、4名の先生方にそれぞれの立場からお話を伺いました。
ER からOR、ICUの急性期のあいだ、連続して同じ患者に使用できる生体情報モニタIntelliVue X2/X3と重症・急性期患者情報システム Fortec ACSYS の活用を中心として、高い安全性と効率性を実現しながら部門の垣根を超えた多職種連携の環境を整えている米盛病院。
生体情報モニタと部門システムを統合することの効果や重要視したポイントについて、4名の先生方にそれぞれの立場からお話を伺いました。
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