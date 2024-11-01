安心できる心電図モニタリングによって患者の自立を支援したい



加速する高齢化社会において、増加する心疾患患者へ向けたケア、特にリハビリテーション業務はさらに重要になっていくと予想されています。

院内Wi-Fi ネットワークとIntelliVue MX40およびPatient Information Center iXを組み合わせることで、患者それぞれに適した心臓リハビリテーションの実施を目指す、豊田東リハビリテーション病院の皆様にお話を伺いました。