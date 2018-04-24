一連のヘルスケアプロセスにおいて医療の質を向上させる革新的なパートナーを探しています。



パーソナルヘルスとプロフェッショナルヘルス（専門医療）双方に携わり、一連のヘルスケアプロセスを提供する唯一の企業として、フィリップスは変革をリードしています。125年にわたる革新的イノベーションを原動力に、増え続ける世界の人々に向けたケアを根本的に改善するためのコネクテッドソリューションを展開しています。

しかし、この取り組みは1社で成し遂げられるものではありません。ヘルスケアが現在直面している最大かつ最も複雑な課題に立ち向かうには、スタートアップ企業とのダイナミックなパートナーシップが不可欠です。最も有望で最高のイノベーターとヘルステクノロジーで協働するためのPhilips HealthWorks スタートアッププログラムを立ち上げたのはそのためです。 起業家に合った資金援助をはじめ、専門家、投資家、ヘルスケアパートナーの優れたネットワーク、グローバルなイノベーションハブ、ヘルスケアに対応したワールドクラスのテクノロジープラットフォームに至るまで、グローバルなヘルステクノロジーリーダーのもつ組織的ケイパビリティへのアクセスを提供し、リスク回避と収益をあげるまでの期間短縮を支援します。